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  4. 2 bin yıldır uyuyan fay hattı için ''kırılma'' uyarısı: ''7.1'lik deprem olabilir''

2 bin yıldır uyuyan fay hattı için ''kırılma'' uyarısı: ''7.1'lik deprem olabilir''

İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Mühendislik Fakültesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Genel Jeoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Tuzla fayının 2 bin yıldır kırılmadığını belirterek, ''Yakında kırılma ihtimali yüksek. Tuzla fayının uzunluğu yaklaşık 50 kilometre. Fay uzunluğu nedeniyle yaklaşık 7.1'e kadar deprem üretme potansiyeline sahip''...

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