Anasayfa Video Galeriler Gündem 20 seçmenli mahalleye aynı aileden 3 muhtar adayı 20 seçmenli mahalleye aynı aileden 3 muhtar adayı 26 Mart 2024 Salı Saat: 11:30 Güncelleme: 26 Mart 2024 Salı 11:30 31 Mart yerel seçimlerinde Balıkesir'in sadece 20 seçmenli mahallesinde aynı aileye mensup 3 muhtar adayı muhtar seçilebilmek için yarışacak. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660287bf623f25c236077323" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yük gemisinin çarptığı köprü çöktü! O anlar kamerada Sanayi sitesinde yangın! Alevler geceyi gündüze çevirdi Banu Parlak'ın köpeği saldırdığı komşusunun köpeğini öldürdü Otoyolda korkunç kaza! 4 TIR birbirine girdi; ölü ve yaralılar var Cezaevinden izinli çıkıp, annesini ve kız kardeşini katletti ''Kargom gecikti'' deyip PTT şubesini savaş alanına çevirdi Bir suç örgütü daha çökertildi: 12 kişi gözaltında Cezaevinden izinli çıkıp, annesini ve kız kardeşini katletti Dışı Tofaş, içi BMW! O arabayı görenler hayran kalıyor