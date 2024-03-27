Anasayfa Video Galeriler Gündem 200 TL'lik izdiham kamerada... Birbirlerini ezip geçtiler 200 TL'lik izdiham kamerada... Birbirlerini ezip geçtiler 27 Mart 2024 Çarşamba Saat: 14:41 Güncelleme: 27 Mart 2024 Çarşamba 14:41 Diyarbakır’da ev eşyasından giyim eşyasına kadar çeşitli ürünlerin satıldığı bir alışveriş merkezinde, bayrama özel kampanya düzenlenince izdiham yaşandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660405dcd7229fb71b0cf723" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Trabzon’da göçük: 3 işçi toprak altında kalarak öldü Kadir İnanır'dan güzel haber! Son sağlık durumu belli oldu Türkiye'nin en yüksek rakımlı köyü kara gömüldü, ulaşım kesildi! Fırtına sonrası kritik uyarı: Sahilden uzak durun! Antalya'da Ukraynalı kiracının evini basan polis neye uğradığını şaşırdı İstanbul'un yüzde 100 elektrikli metrobüsü yola iniyor 6 ilde büyük operasyon: Yüzlerce kaçak göçmen yakalandı İstanbul'da kadın müşteriye darp kamerada Mikrofonu açık kalan adayın ettiği küfür yayına yansıdı