Anasayfa Video Galeriler Gündem 63 ilde yüzlerce ruhsatsız silah yakalandı 63 ilde yüzlerce ruhsatsız silah yakalandı 24 Mart 2024 Pazar Saat: 12:25 Güncelleme: 24 Mart 2024 Pazar 12:25 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 günde 63 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 852 silah ele geçirildiğini ve 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65fff194980fc7d2b7029533" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstinat duvarı, gecekondunun üzerine devrildi Bu köyde seçimin kaderini gurbetçiler belirleyecek Nisan ve mayıs aylarına dikkat! Uzmanından fil hastalığı, sıtma ve KKKA uyarısı ''Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır'' atasözü gerçek oldu İstanbul'da restorana silahlı saldırı: 1 ölü Lüks yat üretiminde rekor! Rıhtım tıklım tıklım doldu İstanbul'da şüpheli ölüm! Balkondan düşerek can verdi Murat Kurum: ''Yeni acılar yaşamamak için hazırlıklı olmalıyız'' İstanbul'da pes dedirten olay! Yol ortasında beton döktü