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  4. 63 ilde yüzlerce ruhsatsız silah yakalandı

63 ilde yüzlerce ruhsatsız silah yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, son 4 günde 63 ilde ruhsatsız silah taşıyan kişilere ve silah kaçakçılarına yönelik operasyonlarda 852 silah ele geçirildiğini ve 966 şüpheli hakkında işlem yapıldığını duyurdu.

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