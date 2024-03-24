Anasayfa Video Galeriler Gündem 8 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var 8 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var 24 Mart 2024 Pazar Saat: 14:40 Güncelleme: 24 Mart 2024 Pazar 14:40 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 8 ilde terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda 40 şüphelinin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6600113a42270d7c150d7e73" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Moskova'daki konser salonu saldırısında can kaybı yükseldi Kadir İnanır felç geçirdi Murat Kurum yüz binlerce İstanbulluya seslendi: ''Hiç kimseyi görmezlikten gelmeyeceğiz'' AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? Rakam Erdoğan'ı mutlu etmedi Cezaevinden çıktı, ablasını bıçakla rehin aldı Belediyenin açtığı yolu kazdırıp, taşla kapattı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Başhekim sağlık durumunu açıkladı Market hırsızı, çalışanın dikkati sayesinde yakalandı İstinat duvarı, gecekondunun üzerine devrildi