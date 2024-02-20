  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. 81 ilde düğmeye basıldı! Binlerce gözaltı var

81 ilde düğmeye basıldı! Binlerce gözaltı var

Güncelleme:

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde çeşitli suçlardan aranan 3 bin 257 firarinin yakalandığını duyurdu.

Sitene Ekle

Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya çember operasyonu gözaltı firari
BENZER VİDEOLAR
Avukat Feyza Altun hakkında karar verildi
Avukat Feyza Altun hakkında karar verildi
Dünyanın en uzun erkeği ve en kısa kadını yan yana
Dünyanın en uzun erkeği ve en kısa kadını yan yana
İşe alım kurasında aynı isim 2 kez çıktı
İşe alım kurasında aynı isim 2 kez çıktı
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 araç birbirine girdi
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 araç birbirine girdi
İki kadın devlet desteğiyle kendi işlerinin patronu oldu
İki kadın devlet desteğiyle kendi işlerinin patronu oldu
Ümit Zileli ile Mustafa Albayrak arasında küfürlü kavga! Rasim Ozan Kütahyalı araya giremedi
Ümit Zileli ile Mustafa Albayrak arasında küfürlü kavga! Rasim Ozan Kütahyalı araya giremedi
Yatağa bağlı babasının gözü önünde katlettiler
Yatağa bağlı babasının gözü önünde katlettiler
Şevki Yılmaz Atatürk’e hakaret ve beddua etti, imam Halil Konakçı amin dedi
Şevki Yılmaz Atatürk’e hakaret ve beddua etti, imam Halil Konakçı amin dedi
İzmir merkezli 3 ildeki 'Daltonlar' operasyonunda 14 tutuklama
İzmir merkezli 3 ildeki 'Daltonlar' operasyonunda 14 tutuklama