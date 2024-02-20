Anasayfa Video Galeriler Gündem 81 ilde düğmeye basıldı! Binlerce gözaltı var 81 ilde düğmeye basıldı! Binlerce gözaltı var 20 Şubat 2024 Salı Saat: 09:16 Güncelleme: 20 Şubat 2024 Salı 09:17 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ülke genelinde çeşitli suçlardan aranan 3 bin 257 firarinin yakalandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d443edaff7d7d2a001a519" allowfullscreen></iframe> Etiketler içişleri bakanı ali yerlikaya çember operasyonu gözaltı firari BENZER VİDEOLAR Avukat Feyza Altun hakkında karar verildi Dünyanın en uzun erkeği ve en kısa kadını yan yana İşe alım kurasında aynı isim 2 kez çıktı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde 6 araç birbirine girdi İki kadın devlet desteğiyle kendi işlerinin patronu oldu Ümit Zileli ile Mustafa Albayrak arasında küfürlü kavga! Rasim Ozan Kütahyalı araya giremedi Yatağa bağlı babasının gözü önünde katlettiler Şevki Yılmaz Atatürk’e hakaret ve beddua etti, imam Halil Konakçı amin dedi İzmir merkezli 3 ildeki 'Daltonlar' operasyonunda 14 tutuklama