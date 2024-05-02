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  4. Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 5. kattan atladı

Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 5. kattan atladı

İstanbul'un suç semtine dönüşen Esenyurt ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda kaçmaya çalışan yabancı uyruklu bir kişi 5'inci kattan aşağı atladı.

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