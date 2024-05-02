Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel bir araya geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel bir araya geldi 02 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 17:15 Güncelleme: 02 Mayıs 2024 Perşembe 17:15 Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6633a019df502d99130e2753" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Tek ısırığı bile öldürmeye yetiyor: En zehirli yılan türü Türkiye'de böyle görüntülendi Tek kelimeyle dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü İstanbul'da yüzlerce kaçak hayvan ele geçirildi Antalya'da safari araçları çarpıştı: Çok sayıda yaralı var ''Kiracılı'' diye aldığı evi görmek isteyince hayatının şokunu yaşadı Belediye binası önünde intihar girişimi: Kendini yakmaya kalkıştı Çay içmek isterken ölüyordu Yaşasın; iyi insanlar hala yaşıyormuş: İşte kanıtı... Deprem bölgesinde yeni kriz: Çalışacak eleman bulamıyorlar