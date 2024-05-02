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Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel bir araya geldi

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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AK Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

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