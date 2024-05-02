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  4. Ankara'da sağanak yaşamı felç etti; Başkent sular altında

Ankara'da sağanak yaşamı felç etti; Başkent sular altında

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Ankara'da iki gündür devam eden kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yaşam alt üst oldu. Evler, iş yerleri sular altında bazı metro seferlerinde aksamalar yaşanıyor....

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