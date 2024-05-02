Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da sağanak yaşamı felç etti; Başkent sular altında Ankara'da sağanak yaşamı felç etti; Başkent sular altında 02 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 09:40 Güncelleme: 02 Mayıs 2024 Perşembe 09:40 Ankara'da iki gündür devam eden kuvvetli sağanak yağış nedeniyle yaşam alt üst oldu. Evler, iş yerleri sular altında bazı metro seferlerinde aksamalar yaşanıyor.... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6633356f3a02b012a80cb033" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Esenyurt'ta uyuşturucu operasyonu: 5. kattan atladı NatGeo Wild değil, Türkiye... Fotokapanda ilginç anlar Başıboş sokak köpekleri bir can daha aldı Parkta bıçaklı kavga: Kanlar içinde yere yığıldı 8 ilde büyük operasyon: Onlarca gözaltı var Cübbeli Ahmet Fenerbahçe'nin neden şampiyon olamadığını böyle açıkladı CHP'li Belediye Başkanı 1 Mayıs'ta işçilerle birlikte çöp topladı Korhan Berzeg'in ölümünde ''sırtlan'' saldırısı şüphesi Konya'da feci kaza: Çok sayıda yaralı var