Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Doğum günü kutlaması için huzurevine dansöz çağırdı

Kanada'da yaşlı bir adam, doğum gününde kutlamalar için huzurevine dansöz çağırdı. O anlar sosyal medyad abüyük beğeni topladı.

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