Anasayfa Video Galeriler Gündem Metroda iğrenç taciz: Yakalanan sapık utanmadan kendini savundu Metroda iğrenç taciz: Yakalanan sapık utanmadan kendini savundu 02 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 22:45 Güncelleme: 02 Mayıs 2024 Perşembe 22:45 Başakşehir'de metroda yolculuk yapan Z.B. (21) isimli kadın kendisini taciz eden şahsı kameraya kaydetti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6633ed649031aee4690cf193" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Sosyal medya bu görüntüleri konuşuyor: Doğum günü kutlaması için huzurevine dansöz çağırdı Tek ısırığı bile öldürmeye yetiyor: En zehirli yılan türü Türkiye'de böyle görüntülendi Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özgür Özel bir araya geldi Tek kelimeyle dehşet: Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürdü İstanbul'da yüzlerce kaçak hayvan ele geçirildi Antalya'da safari araçları çarpıştı: Çok sayıda yaralı var ''Kiracılı'' diye aldığı evi görmek isteyince hayatının şokunu yaşadı Belediye binası önünde intihar girişimi: Kendini yakmaya kalkıştı Çay içmek isterken ölüyordu