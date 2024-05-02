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  4. Metroda iğrenç taciz: Yakalanan sapık utanmadan kendini savundu

Metroda iğrenç taciz: Yakalanan sapık utanmadan kendini savundu

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Başakşehir'de metroda yolculuk yapan Z.B. (21) isimli kadın kendisini taciz eden şahsı kameraya kaydetti.

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