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  3. 02 Ağustos 2018 00:20

Polisten korkunç hata; hem rehine hem de saldırgan öldü

ABD'de yoldan geçen bir kadını bıçakla rehin alan adama müdahale etmek isteyen polisin açtığı ateş sonucu hem saldırgan hem de masum kadın yaşamını yitirdi. Olay, polis kamerası ile anbean kaydedildi.

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