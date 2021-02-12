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  3. 12 Şubat 2021 23:05

Ali Babacan'dan ''Anayasa'nın ilk dört maddesi'' sorusuna tepki çeken yanıt

Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi lideri Ali Babacan, "zemin ve şartlar daha uygun olduğunda" Anayasa'nın ilk dört maddesi üzerinde de konuşulabileceğini belirtti.

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