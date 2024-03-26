  1. Anasayfa
  2. Video Galeriler
  3. Gündem
  4. Ayasofya'daki restorasyon çalışmasında yeni aşamaya geçildi

Ayasofya'daki restorasyon çalışmasında yeni aşamaya geçildi

Güncelleme:

Ayasofya-i Kebir Cami restorasyonunda daha önce çatlak olduğu tespit edilen II.Bayezid Minaresi'nde söküm işlemi başladı.

Sitene Ekle

BENZER VİDEOLAR
TFF, MHK toplantısının tamamını yayımladı
TFF, MHK toplantısının tamamını yayımladı
İETT otobüsünde kıyamet koptu: ''Boksörüm lan ben!''
İETT otobüsünde kıyamet koptu: ''Boksörüm lan ben!''
PKK yandaşları Ülkü Ocakları binası ateşe verip, camiye saldırdı
PKK yandaşları Ülkü Ocakları binası ateşe verip, camiye saldırdı
Mars’ta keşfedilen antik gölle ilgili dikkat çeken ayrıntı
Mars’ta keşfedilen antik gölle ilgili dikkat çeken ayrıntı
İstanbul'da para transfer merkezi soyuldu
İstanbul'da para transfer merkezi soyuldu
ASELSAN geliştirdi! Milli uçak burun radarı F-16'ya takıldı
ASELSAN geliştirdi! Milli uçak burun radarı F-16'ya takıldı
Burası adını 70’inci Alay’dan alan Alay Kahvesi
Burası adını 70’inci Alay’dan alan Alay Kahvesi
Okul önünde meydan savaşı çıktı: Yaralılar var!
Okul önünde meydan savaşı çıktı: Yaralılar var!
İstanbul'da büyüleyen dolunay manzarası
İstanbul'da büyüleyen dolunay manzarası