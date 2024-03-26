Anasayfa Video Galeriler Gündem Ayasofya'daki restorasyon çalışmasında yeni aşamaya geçildi Ayasofya'daki restorasyon çalışmasında yeni aşamaya geçildi 26 Mart 2024 Salı Saat: 16:15 Güncelleme: 26 Mart 2024 Salı 16:15 Ayasofya-i Kebir Cami restorasyonunda daha önce çatlak olduğu tespit edilen II.Bayezid Minaresi'nde söküm işlemi başladı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6602ca8411f8fe2a940a1b63" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR TFF, MHK toplantısının tamamını yayımladı İETT otobüsünde kıyamet koptu: ''Boksörüm lan ben!'' PKK yandaşları Ülkü Ocakları binası ateşe verip, camiye saldırdı Mars’ta keşfedilen antik gölle ilgili dikkat çeken ayrıntı İstanbul'da para transfer merkezi soyuldu ASELSAN geliştirdi! Milli uçak burun radarı F-16'ya takıldı Burası adını 70’inci Alay’dan alan Alay Kahvesi Okul önünde meydan savaşı çıktı: Yaralılar var! İstanbul'da büyüleyen dolunay manzarası