Anasayfa Video Galeriler Gündem Bayram tatilinin ilk 2 gününde acı bilanço: Can kaybı 12'ye yükseldi Bayram tatilinin ilk 2 gününde acı bilanço: Can kaybı 12'ye yükseldi 08 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 14:35 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 1966 kişinin yaralandığını duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6613d68f6424ed6d390350c7" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da film sahnesi gibi saldırı: Camdan sarkıp kurşun yağdırdı Niğde'de patates deposu çöktü: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da yediemin otoparkında yangın çıktı 19 yaşındaki genç parkta ölü bulundu Burası Tayland değil İstanbul: Onu gören telefona sarıldı Geri geldiler: Antalya sahillerinde endişe veren istila İstanbul'da korku dolu gece: Bayram öncesi büyük korku AK Partililer ile YRP'liler arasında yerel seçim savaşı: 7 yaralı var Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ı yatta fena yakaladı