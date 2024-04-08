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  4. Bayram tatilinin ilk 2 gününde acı bilanço: Can kaybı 12'ye yükseldi

Bayram tatilinin ilk 2 gününde acı bilanço: Can kaybı 12'ye yükseldi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, bayram tatilinin ilk 2 günündeki trafik kazalarında 12 kişinin hayatını kaybettiğini, 1966 kişinin yaralandığını duyurdu.

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