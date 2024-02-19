Anasayfa Video Galeriler Gündem Beyaz gelinliğini giyen Ilgaz Dağı'ndan kartpostallık manzaralar Beyaz gelinliğini giyen Ilgaz Dağı'ndan kartpostallık manzaralar 19 Şubat 2024 Pazartesi Saat: 10:23 Güncelleme: 19 Şubat 2024 Pazartesi 10:24 Kastamonu'nun İhsangazi ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte Ilgaz Dağı’nın eteklerindeki yaylalarda kartpostallık görüntüler ortaya çıktı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65d302145a53fb4e2d0902b3" allowfullscreen></iframe> Etiketler ılgaz dağı kartpostal kastamonu kar manzarası BENZER VİDEOLAR Depremde bazı noktaları zarar gören köprü yıkılma tehlikesi ile karşı karşıya Şevki Yılmaz: ''Osmanlı’yı süren soysuzları lanetliyorum'' EKK toplantısı başladı! İşte masadaki başlıklar Takside yine kanlı saldırı: Sırtından makaslandı; kanlar içinde kaldı Türkiye'nin en büyük 7'nci gölü yok oluyor Yolcu almayan taksi şoförüne makaslı saldırı 9 ilde büyük operasyon: Yüzlerce roket muhimmatı ele geçirildi Toprak kaymasının yaşandığı maden sahasında büyük tehlike Bulaşıkçı olarak başladığı meslekte kebap ustası oldu