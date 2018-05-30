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  3. 30 Mayıs 2018 14:43

Buse Varol'un görüntüleri olay oldu

Alişan ve Buse Varol çiftinin yakın arkadaşı Burçin Göksu'nun, ''Beni iteklemeyecektin şeytan gelin. Bedelini ağır ödersin'' notu ile paylaştığı video sosyal medyayı ikiye böldü.

Bilgin Pro
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