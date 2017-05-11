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  3. 11 Mayıs 2017 09:27

Canlı yayında işsiz kaldı

İsrailli haberci Geula Even, ülkenin en eski televizyonlarından biri olan Kanal 1'in kapatılma kararını canlı yayında öğrenince, ortaya hayli dramatik bir tablo çıktı.

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