Anasayfa Video Galeriler Gündem Cezaevinden çıktı, ablasını bıçakla rehin aldı Cezaevinden çıktı, ablasını bıçakla rehin aldı 24 Mart 2024 Pazar Saat: 16:00 Güncelleme: 24 Mart 2024 Pazar 16:00 Bursa'da cezaevinden izinli çıkan M.A. (48), evde ablasını bıçakla rehin aldı. Ablası bir anlık dalgınlığından yararlanıp kaçınca M.A., polise teslim oldu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6600240a4bcaf032d404a473" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Moskova'daki konser salonu saldırısında can kaybı yükseldi Kadir İnanır felç geçirdi Murat Kurum yüz binlerce İstanbulluya seslendi: ''Hiç kimseyi görmezlikten gelmeyeceğiz'' AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? Rakam Erdoğan'ı mutlu etmedi 8 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Belediyenin açtığı yolu kazdırıp, taşla kapattı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Başhekim sağlık durumunu açıkladı Market hırsızı, çalışanın dikkati sayesinde yakalandı İstinat duvarı, gecekondunun üzerine devrildi