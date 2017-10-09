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  3. 09 Ekim 2017 09:59

Çocuk parkında köpeğe tecavüz !

Antalya'da bir çocuk parkında sokak köpeğine tecavüz ettiği iddia edilen şahıs, ortalığı ayağa kaldırdı.

Bilgin Pro
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