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Çocukların sosyal medya kavgası cinayetle bitti

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İzmir'de 16 yaşındaki çocukların sosyal medya üzerinden başlayan kavgaları kanlı bitti. 16 yaşındaki bir çocuk parkta 6 yerinden bıçaklanarak öldürüldü.

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