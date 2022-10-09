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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzisyen Onur Şener cinayetiyle ilgili "Faillerin hak ettiği cezayı alması için meselenin takipçisiz olacağız" dedi.

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