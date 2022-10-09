Anasayfa Video Galeriler Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener açıklaması Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener açıklaması 09 Ekim 2022 Pazar Saat: 16:10 Cumhurbaşkanı Erdoğan, müzisyen Onur Şener cinayetiyle ilgili "Faillerin hak ettiği cezayı alması için meselenin takipçisiz olacağız" dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6342c83ed192b15c3d13c813" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Aşiret düğününe katılan Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler İstanbul'da yakalanan dilencinin parayı sakladığı yer şoke etti İstanbul'un 244 yıllık tarihi binası 48 milyon TL'ye satışa çıkarıldı Polisin dikkatinden kaçmadı! Araçta akıl almaz uyuşturucu düzeneği İstanbul'da trafik magandası kamerada: Baltayla saldırdı, ezmeye kalkıştı 70 yaşına giren Putin için verilen doğum günü hediyeleri olay oldu Devlet televizyonunu hackleyip öyle bir şey yayınladılar ki... İstanbul'da tekne battı Bülent Arınç, Bakan Nebati'yi canlı yayında böyle ''ti''ye aldı