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  3. 26 Mayıs 2020 17:20

Dalgalarla boğuşan konteyner gemisinin zor anları kamerada

Çin'in Ningbo kentindeki limandan Avustralya'nın Melbourne kenti limanına giden 'APL England' adlı Singapur bandralı gemi, Sydney açıklarında hareket halindeyken büyük dalgalar nedeniyle sarsıldı.

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