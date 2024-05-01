Anasayfa Video Galeriler Gündem Kocaeli'de yolda yürüyenlere sebepsiz yere saldırmışlardı: Tutuklandılar Kocaeli'de yolda yürüyenlere sebepsiz yere saldırmışlardı: Tutuklandılar 01 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 18:15 Güncelleme: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 18:15 Kocaeli'nin İzmit ilçesinde yolda yürüyen gençleri korkuttuktan sonra saldıran 4 kişi hakkında karar verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66325ca063b3d8d8370ea9f3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kenya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 179'a çıktı Bakan Fidan: ''Soykırım davasına müdahil olma kararı aldık'' Meteoroloji açıkladı: Bahar yağmurları ne kadar sürecek? İstanbul'da bazı kısıtlamalar kaldırıldı İstanbul'da 70 milyon TL'ye satılan daire sosyal medyada gündem oldu TİP Genel Başkanı Erkan Baş polisle tartıştı: Bağırma, sus 1 Mayıs'a damga vuran görüntü: Polis barikatına damacanayla saldırdı Ankara'da bahar yağmuru felakete dönüştü: Yolda 5 metrelik çukur oluştu Ortalığı savaş alanına çeviren kaza: Genç kadın hayatını kaybetti