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Ankara'da sağanak yağış haytı felç etti

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Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü.

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