Anasayfa Video Galeriler Gündem Ankara'da sağanak yağış haytı felç etti Ankara'da sağanak yağış haytı felç etti 01 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 20:50 Güncelleme: 01 Mayıs 2024 Çarşamba 20:50 Ankara'da akşam saatlerinde etkili olan sağanak sonrası cadde ve sokaklar göle döndü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663280f1d6dd8a49540fd3c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Otelde yangın paniği: 3 kişi hastaneye kaldırıldı Kocaeli'de yolda yürüyenlere sebepsiz yere saldırmışlardı: Tutuklandılar Kenya'daki sel felaketi: Ölü sayısı 179'a çıktı Bakan Fidan: ''Soykırım davasına müdahil olma kararı aldık'' Meteoroloji açıkladı: Bahar yağmurları ne kadar sürecek? İstanbul'da bazı kısıtlamalar kaldırıldı İstanbul'da 70 milyon TL'ye satılan daire sosyal medyada gündem oldu TİP Genel Başkanı Erkan Baş polisle tartıştı: Bağırma, sus 1 Mayıs'a damga vuran görüntü: Polis barikatına damacanayla saldırdı