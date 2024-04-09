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DEAŞ militanları Türkiye'de yakalandı

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 4 ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonlarda 14 şüpheli şahsın yakalandığını duyurdu.

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