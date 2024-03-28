Denizde erkek cesedi bulundu

İstanbul'da vahşet! Bıçakladığı eşini ölsün diye başında beklerken gözaltına alındı

AK Partili adaydan skandal sözler: ''Bize Rumelili lazım değil''

Böyle şovu başkan adayları yapmadı! Muhtar adayının çakarlı konvoyuna ceza

PKK seviciler bu sefer de havalimanında olay çıkardı: Yaralılar var