Anasayfa Video Galeriler Gündem Denizde erkek cesedi bulundu Denizde erkek cesedi bulundu 28 Mart 2024 Perşembe Saat: 14:50 Güncelleme: 28 Mart 2024 Perşembe 14:50 Balıkesir'în Bandırma ilçesinde denizde bir erkeğe ait cansız beden bulundu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6605599620121d3009040363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Erdoğan'dan emekli maaşı açıklaması! Tarih verdi 81 ilde büyük operasyon: 2 bin 840 firari yakalandı Okulda temizlik faciası: 16 öğrenci hastaneye kaldırıldı Hasat dönemi başladı! Kilosu 300 liradan ihraç ediliyor 9 günlük bayram tatilinde rota Yunan adalarına çevrildi Esenyurt'ta yangın: Mahsur kalanlar var Geceleri nüfusu on binlere çıkıyor! Sadece 83 kişi sandığa gidecek İstanbul'da vahşet! Bıçakladığı eşini ölsün diye başında beklerken gözaltına alındı İstanbul'da kanlı çatışmanın görüntüleri ortaya çıktı