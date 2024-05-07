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  4. Eli bıçaklı saldırgan hastaneyi kana buladı: Ölü ve yaralılar var

Eli bıçaklı saldırgan hastaneyi kana buladı: Ölü ve yaralılar var

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Çin'in Yunan eyaletinde bir hastanede düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı.

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