Anasayfa Video Galeriler Gündem Eli bıçaklı saldırgan hastaneyi kana buladı: Ölü ve yaralılar var Eli bıçaklı saldırgan hastaneyi kana buladı: Ölü ve yaralılar var 07 Mayıs 2024 Salı Saat: 12:46 Güncelleme: 07 Mayıs 2024 Salı 12:46 Çin'in Yunan eyaletinde bir hastanede düzenlenen bıçaklı saldırıda 2 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6639f883785c14cf8c0b6223" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 7 yıl sonra bir ilk: Bahçeli ile Özel bir araya geldi Yalancı sürücü polisi çıldırttı... Bu görüntüler olay oldu Taksim'de ''bana dokundun'' kavgası: Bu seferki tacizci bir kadın Dolandırıcıların sınavsız ehliyet oyunu ifşa oldu Esenyurt'ta iş başvurusu hırsızlığı kamerada Film sahnelerini aratmayan kovalamaca kamerada 6 yaşında lösemiye yakalanmıştı, LÖSEV'in gönüllü elçisi oldu Sokak ortasında bayıltan dayak kamerada Aynı ilçede farklı noktalardaki sıcaklık farkı şaşırtıyor