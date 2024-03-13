Anasayfa Video Galeriler Gündem Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı: Şehit ve yaralılar var Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı: Şehit ve yaralılar var 13 Mart 2024 Çarşamba Saat: 17:50 Güncelleme: 13 Mart 2024 Çarşamba 17:50 Şırnak'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi trafik kazası geçirdi. Kazada 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis 3 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/65f1bd434f54f08c510defe3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Akşener: ''Böyle gerilime ne gerek var'' İstanbul'da genç kadına ''nişanlı'' dayağı! Dehşet anları kamerada Çanakkale'de dev hortum kamerada Eros'un katiline tutuklama talebi! Adliyede izdiham çıktı Denizi olmayan ilimizde 6 bin ton balık üretildi İstanbul'da yine motosikletli saldırı! İş yerine kurşun yağdırdılar Çin’de restoranda patlama: Ölü ve yaralılar var YRP'den 100 ilçe pazarlığı iddiaları için AK Parti'ye rest 5 yıldızlı otelde korkutan yangın