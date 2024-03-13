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  4. Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı: Şehit ve yaralılar var

Erdoğan'ın koruma ekibi kaza yaptı: Şehit ve yaralılar var

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Şırnak'ta bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma ekibi trafik kazası geçirdi. Kazada 1 polis memuru şehit oldu, 2'si polis 3 kişi yaralandı.

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