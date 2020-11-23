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  3. 23 Kasım 2020 14:00

Farklı ülkelerde 11 çocuğu olan adamın hikayesi duyanları şaşırtıyor

10 dil bilen, 70'den fazla ülke gezen 58 yaşındaki Aykan Gözeri'nin hayat hikayesi duyanları şaşırtıyor. Farklı ülkelerde 11 çocuğu olduğunu söyleyen Gözeri, şimdi sokaklarda yaşıyor.

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