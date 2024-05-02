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Çay içmek isterken ölüyordu

Konya'da bir kişi çay demlemek için ateş yakmak isterken tiner kullanınca hayatının kabusunu yaşadı. Tinerin bir anda alev almasıyla ne olduğunu şaşıran vatandaşın bacak, kol, el ve vücudunun pek çok yerinde ikinci derece yanık oluştu.

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