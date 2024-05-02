Anasayfa Video Galeriler Gündem Çay içmek isterken ölüyordu Çay içmek isterken ölüyordu 02 Mayıs 2024 Perşembe Saat: 14:30 Konya'da bir kişi çay demlemek için ateş yakmak isterken tiner kullanınca hayatının kabusunu yaşadı. Tinerin bir anda alev almasıyla ne olduğunu şaşıran vatandaşın bacak, kol, el ve vücudunun pek çok yerinde ikinci derece yanık oluştu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6633796f5ae9e510440a21c3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR ''Kiracılı'' diye aldığı evi görmek isteyince hayatının şokunu yaşadı Belediye binası önünde intihar girişimi: Kendini yakmaya kalkıştı Yaşasın; iyi insanlar hala yaşıyormuş: İşte kanıtı... Deprem bölgesinde yeni kriz: Çalışacak eleman bulamıyorlar Bakanlık denetçileri sahada: Tek tek kontrol ediliyor Ece Üner'in 1 Mayıs isyanı olay oldu: ''Ben bu ülkede şizofren oldum'' İstanbul'da komando bıçaklı sır cinayet çözüldü Ailesine kızdı, hırsını park halindeki araçlardan çıkardı Esenyurt'ta öğrenciyi bayıltan linç girişimi kamerada