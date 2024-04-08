Anasayfa Video Galeriler Gündem Geri geldiler: Antalya sahillerinde endişe veren istila Geri geldiler: Antalya sahillerinde endişe veren istila 08 Nisan 2024 Pazartesi Saat: 11:26 Güncelleme: 08 Nisan 2024 Pazartesi 11:26 Antalya'da kıyıya yakın sularda yoğun görülen denizanaları, denize girenlere zor anlar yaşattı. Türkiye'nin turizm başkentinde denizde neredeyse her 10 metrekareye 1 denizanası düşüyor... Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6613aa36626c39fa410cf4d3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da korku dolu gece: Bayram öncesi büyük korku AK Partililer ile YRP'liler arasında yerel seçim savaşı: 7 yaralı var Ece Seçkin, İzzet Yıldızhan'ı yatta fena yakaladı Kadıköy'de Galatasaraylı baba ve kıza saldırI 71 ilde bayram temizliği: 959 zanlı yakalandı İstanbul'da gece yarısı yangın paniği: 11 kişi mahsur kaldı Yine başıboş köpek dehşeti: Baba oğlu için kendini feda etti Paris'te patlama: Ölü ve yaralılar var Bahar beklerken kış geldi... Bir şehrimiz bembeyaz kar örtüsü altında