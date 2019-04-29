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  3. 29 Nisan 2019 11:20

Hülya Avşar'ın tenis kıyafeti olay oldu

Ünlü sanatçı Hülya Avşar sosyal medya hesabı üzerinden oynadığı tenis maçını canlı yayınladı. Avşar'ın giydiği tenis kıyafeti olay oldu

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