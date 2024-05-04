Anasayfa Video Galeriler Gündem İliç’teki maden faciasında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı İliç’teki maden faciasında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı 04 Mayıs 2024 Cumartesi Saat: 08:15 Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan işçilerden ikisinin daha cansız bedenlerine ulaşıldı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6635c47ec9086c6e46044cd3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 21 ilde ''sanal bahis'' operasyonu: Tutuklamalar var Acil serviste şiddet: Doktoru dövdüler Ankara-Erzincan uçağında bomba alarmı: Havalanan uçak geri döndü Bıçak zoruyla araca bindirilen kadın şikayetçi olmadı Eskort pazarlığı kavgasında kardeşini öldürmüştü: Olayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı Fahiş fiyat ve stokçuluğa kapatma cezası geliyor İYİ Parti'nin yeni A Takımı belli oldu Çiftçilerin market boykotu hüsranla sona erdi: ''Ürünlerimiz tarlada çürüyecekti'' Ağaçları yerinden söken hortum kamerada