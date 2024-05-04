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  4. İliç’teki maden faciasında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

İliç’teki maden faciasında 2 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Erzincan’ın İliç ilçesindeki madende 13 Şubat'ta yaşanan toprak kaymasında, toprağın altında kalan işçilerden ikisinin daha cansız bedenlerine ulaşıldı.

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