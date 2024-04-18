İmzalar atıldı: Memura her yıl 8 bin 500 TL sosyal denge tazminatı

Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım ve Tüm-Yerel Sen yetkilileri arasında belediyede çalışan memurlara her ay sosyal denge tazminatı ödenmesi için protokol imzalandı.

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