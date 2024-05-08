Anasayfa Video Galeriler Gündem İplik fabrikasında yangın paniği İplik fabrikasında yangın paniği 08 Mayıs 2024 Çarşamba Saat: 09:31 Bursa'nın İnegöl ilçesinde iplik fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/663b1c281a20130f08011f83" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul gece kulübüne kurşun yağmuru Emekli astsubay komşusunu çocuğunun gözü önünde vurdu Emekli astsubay komşusunu çocuğunun gözü önünde vurdu Halk suya muhtaç; onlar lüks içinde yaşıyor İstanbul Havalimanı'nda kargo uçağı kazası Enkaz kentin bereketli topraklarında hasat başladı DEM Parti bürosuna silahlı saldırı Bir suç örgütü daha çökertildi Yerli TİHA, yerli füze ile 12'den vurdu