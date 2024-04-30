Anasayfa Video Galeriler Gündem İşçi servisi midibüsle çarpıştı: Yaralılar var İşçi servisi midibüsle çarpıştı: Yaralılar var 30 Nisan 2024 Salı Saat: 09:25 İstanbul Silivri'de fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü ile midibüsün çarpıştığı kazada 1'i ağır 6 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66308ef1376206d5ba09bc47" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR 23 Nisan'da erkek öğrencilere etek giydirip oynattılar Asrın felaketi sonrasında yapılan depremzede konutlarının son hali görüntülendi Esir aileleri sokağa indi, İsrail sokakları ateşe verildi Define avcıları binlerce yıllık tarihi bu hale getirdi Motokuryelerin kavgasında kan aktı Bir kadın daha katledildi: ''Beni aldatıyorsun'' dedi, banyoda öldürdü 6 ilde büyük operasyon: 6 suç örgütü birden çökertildi Yine Esenyurt, yine olay: Eskort ile pazarlıkta kan aktı İstanbul'da korkunç kaza: Şoför camdan fırladı