Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar 3 ilçeden görülüyor İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar 3 ilçeden görülüyor 29 Mart 2024 Cuma Saat: 07:45 Güncelleme: 29 Mart 2024 Cuma 07:45 Küçükçekmece'de bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6606476f5e8012774f0fa6e3" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR FETÖ operasyonlarında 20 ilde 70 gözaltı! Lübnan lideri Başbakan diye yanlış kadını öptü İki kırmızı bültenli yabancı uyruklu daha İstanbul'da yakalandı Belediye başkanından ''sana oy vermeyeceğim'' diyen vatandaşa yumruk İstanbul'da bir kadın çocuklarının gözü önünde katledildi Sahur vakti trafikte ''selektör'' kavgası: Önünü kesip yumrukladı Yabancı gelin muhtar olmak için yarışacak Kartal'da yeniden aday olan Gökhan Yüksel tüm sözlerini tuttu Kartal'da yeniden aday olan Gökhan Yüksel tüm sözlerini tuttu