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  4. İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar 3 ilçeden görülüyor

İstanbul'da büyük yangın! Dumanlar 3 ilçeden görülüyor

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Küçükçekmece'de bulunan bir fabrikada yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına ekiplerin müdahalesi sürüyor

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