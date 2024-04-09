Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da çatışma: 2 ölü, 2 yaralı var İstanbul'da çatışma: 2 ölü, 2 yaralı var 09 Nisan 2024 Salı Saat: 07:40 Güncelleme: 09 Nisan 2024 Salı 07:40 Kağıthane’de bir grup, aralarında husumet olduğu iddia edilen kişilere silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır 2 kişi yaralandı. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6614c6c49fff347f5b05a117" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Yolcu otobüsü yandı, İzmir otoyolu trafiğe kapandı İstanbul'da film sahnesi gibi saldırı: Camdan sarkıp kurşun yağdırdı Niğde'de patates deposu çöktü: Ölü ve yaralılar var İstanbul'da yediemin otoparkında yangın çıktı Bayram tatilinin ilk 2 gününde acı bilanço: Can kaybı 12'ye yükseldi 19 yaşındaki genç parkta ölü bulundu Burası Tayland değil İstanbul: Onu gören telefona sarıldı Geri geldiler: Antalya sahillerinde endişe veren istila İstanbul'da korku dolu gece: Bayram öncesi büyük korku