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  4. İstanbul'da çatışma: 2 ölü, 2 yaralı var

İstanbul'da çatışma: 2 ölü, 2 yaralı var

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Kağıthane’de bir grup, aralarında husumet olduğu iddia edilen kişilere silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybederken 1’i ağır 2 kişi yaralandı.

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