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İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da 'FETÖ'nün TSK yapılanması' operasyonunda 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

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