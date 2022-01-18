Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var İstanbul'da FETÖ operasyonu! Çok sayıda gözaltı var 18 Ocak 2022 Salı Saat: 14:01 İstanbul'da 'FETÖ'nün TSK yapılanması' operasyonunda 10 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/61e69e202bd68467817e8833" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Meğer bedava bal, sirkeden tatlı değilmiş! Genç kadın hastanelik oldu Velilerden ''kalıcı yaz saati uygulaması kaldırılsın'' eylemi İmamoğlu: ''Bana ders vermeye kalkmasınlar akıllarını başlarından alırım'' İstanbul'da zehir tacirlerine operasyon Böylesi ancak Türkiye'de olurdu! 86 yıllık koca köprüyü çaldılar! İstanbul Büyükşehir Belediyesi yerli ve milli tekne üretiyor PCR testi kuralı bu yüzden mi değişti ? ABD'deki Türk uzmandan dikkat çeken açıklama Türkiye'nin en soğuk ili dondu! Ünlü dublörden ölüme meydan okuyan gösteri