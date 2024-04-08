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  4. İstanbul'da korku dolu gece: Bayram öncesi büyük korku

İstanbul'da korku dolu gece: Bayram öncesi büyük korku

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Çekmeköy'de bir inşaatın temel kazısı sırasında yanında bulunan 6 katlı binanın istinat duvarı çöktü.

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