Anasayfa Video Galeriler Gündem İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma 17 Nisan 2024 Çarşamba Saat: 15:31 İstanbul Bağcılar'da motosikletli iki kişi, sokakta bekleyen 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Motosikletlilerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 2 kişi yaralanırken çok sayıda araca ve iş yerine kurşun isabet etti. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/661fc11911d5414b7708ed33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR İstanbul'da mobilya imalathanesinde yangın Ormanın Hayaleti, Kangal köpeklerinden ağaca çıkarak kurtuldu Erdoğan'dan olay olacak sözler: ''Sanki ülkeyi yöneteceklerini zanneden zavallılar...'' İstanbul'da trafikteki cani kamerada: Köpeği ezip kaçtığı anlar kamerada Yine Esenyurt yine olay: AVM'de garsona hamburgeri beğenmedim dayağı Sivas-İstanbul yüksek hızlı tren seferleri başlıyor İstanbul'da askeri üniformalı garson rezaleti: 3 kişi gözaltında Dev kruvaziyer gemisi iskeleye çarptı Bakan Işıkhan'dan asgari ücret ve emeklilere ara zam açıklaması