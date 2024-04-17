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İstanbul'da sokak ortasında silahlı çatışma

İstanbul Bağcılar'da motosikletli iki kişi, sokakta bekleyen 3 kişinin silahlı saldırısına uğradı. Motosikletlilerin karşılık vermesiyle çıkan çatışmada 2 kişi yaralanırken çok sayıda araca ve iş yerine kurşun isabet etti.

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