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İstanbul'da tarihi hamamda yangın.. Evlerde yandı

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İstanbul Fatih'te tarihi Tahta Minare Hamamı'nda yangın çıktı. Alevler hamamın hemen yanında bulunan 3 eve de sıçradı. Yangın sonrası hamam ve 3 evde hasar meydana geldi.

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