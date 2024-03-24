Anasayfa Video Galeriler Gündem Kadir İnanır felç geçirdi Kadir İnanır felç geçirdi 24 Mart 2024 Pazar Saat: 17:15 Güncelleme: 24 Mart 2024 Pazar 17:15 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sabah hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66003590792553a7e20a5f33" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Moskova'daki konser salonu saldırısında can kaybı yükseldi Murat Kurum yüz binlerce İstanbulluya seslendi: ''Hiç kimseyi görmezlikten gelmeyeceğiz'' AK Parti'nin İstanbul mitingine kaç kişi katıldı? Rakam Erdoğan'ı mutlu etmedi Cezaevinden çıktı, ablasını bıçakla rehin aldı 8 ilde DEAŞ operasyonu: Çok sayıda gözaltı var Belediyenin açtığı yolu kazdırıp, taşla kapattı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Başhekim sağlık durumunu açıkladı Market hırsızı, çalışanın dikkati sayesinde yakalandı İstinat duvarı, gecekondunun üzerine devrildi