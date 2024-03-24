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Kadir İnanır felç geçirdi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, bu sabah hastaneye kaldırılan Kadir İnanır'ın sağlık durumuyla ilgili bilgi verdi.

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