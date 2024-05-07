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Kilisede şoke eden görüntüler: Silah tutukluk yapınca kurtuldu

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ABD'nin Pensilvanya eyaletinde bir papaz, kilisede vaaz verdiği sırada suikast girişimine uğradı. Silah tutukluk yapınca, kilisede bulunanlar saldırganı etkisiz hale getirdi.

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