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  3. 19 Ekim 2018 14:00

''Kocam arkadaşımı 5 dakikada hamile bıraktı''

Beyaz TV'de ekrana gelen 'Hayatta Her Şey Var' programında canlı yayına bağlanan kadın izleyicinin "Kocam, en yakın arkadaşımı 5 dakikada hamile bıraktı" şeklindeki itirafı şoke etti.

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