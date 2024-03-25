Anasayfa Video Galeriler Gündem Lav silahlı bir suç örgütü daha çökertildi! Çok sayıda gözaltı var Lav silahlı bir suç örgütü daha çökertildi! Çok sayıda gözaltı var 25 Mart 2024 Pazartesi Saat: 08:35 İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Tekirdağ Çorlu'da 3 gün süren "Mahzen-19" operasyonları neticesinde bir suç örgütünün daha çökertildiğini duyurdu. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/66010d275a0a331702076713" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kahramanmaraş'ta konteyner yangını Türkiye'nin en riskli fay hattının kalbine röntgen İstanbul'da binlerce kişiden ''Komünist Başkan'' yürüyüşü Mansur Yavaş'tan Erdoğan'ın ''nedir bu yavaşlardan çektiğimiz'' çıkışına sert yanıt Kayserispor Başkanı Çamlı’nın çarptığı mobilet sürücüsü hayatını kaybetti AK Parti'den MHP'nin adayına Dilber klibi Trafikte şehir eşkıyası dehşeti: Polisleri ezerek öldürmeye çalıştı Bu köyümüzde seçimin kaderini Almanya'da yaşayanlar belirleyecek Moskova'daki konser salonu saldırısında can kaybı yükseldi