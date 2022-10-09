Anasayfa Video Galeriler Gündem Mansur Yavaş: ''Buraya hesap vermeye geliyoruz'' Mansur Yavaş: ''Buraya hesap vermeye geliyoruz'' 09 Ekim 2022 Pazar Saat: 16:35 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş; Ayaş, Güdül ve Nallıhan ilçesi muhtarlarıyla bir araya geldi. Muhtarların sorun ve taleplerini tek tek dinleyen Yavaş, “Buraya hesap vermeye geliyoruz” dedi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/6342ce1ace582a0ba3531363" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Onur Şener açıklaması Aşiret düğününe katılan Bakan Soylu'dan dikkat çeken sözler İstanbul'da yakalanan dilencinin parayı sakladığı yer şoke etti İstanbul'un 244 yıllık tarihi binası 48 milyon TL'ye satışa çıkarıldı Polisin dikkatinden kaçmadı! Araçta akıl almaz uyuşturucu düzeneği İstanbul'da trafik magandası kamerada: Baltayla saldırdı, ezmeye kalkıştı 70 yaşına giren Putin için verilen doğum günü hediyeleri olay oldu Devlet televizyonunu hackleyip öyle bir şey yayınladılar ki... İstanbul'da tekne battı