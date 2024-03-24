Anasayfa Video Galeriler Gündem Mansur Yavaş'tan Erdoğan'ın ''nedir bu yavaşlardan çektiğimiz'' çıkışına sert yanıt Mansur Yavaş'tan Erdoğan'ın ''nedir bu yavaşlardan çektiğimiz'' çıkışına sert yanıt 24 Mart 2024 Pazar Saat: 21:40 Güncelleme: 24 Mart 2024 Pazar 21:40 Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini kastederek sarfettiği "nedir bu yavaşlardan çektiğimiz" sözlerine çok sert bir yanıt verdi. Sitene Ekle <iframe class="embed-responsive-item" src="https://www.haber3.com/video-embed/660073b165498e43a6067487" allowfullscreen></iframe> BENZER VİDEOLAR Kahramanmaraş'ta konteyner yangını Türkiye'nin en riskli fay hattının kalbine röntgen İstanbul'da binlerce kişiden ''Komünist Başkan'' yürüyüşü Kayserispor Başkanı Çamlı’nın çarptığı mobilet sürücüsü hayatını kaybetti AK Parti'den MHP'nin adayına Dilber klibi Trafikte şehir eşkıyası dehşeti: Polisleri ezerek öldürmeye çalıştı Bu köyümüzde seçimin kaderini Almanya'da yaşayanlar belirleyecek Moskova'daki konser salonu saldırısında can kaybı yükseldi Kadir İnanır felç geçirdi