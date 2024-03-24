Mansur Yavaş'tan Erdoğan'ın ''nedir bu yavaşlardan çektiğimiz'' çıkışına sert yanıt

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini kastederek sarfettiği "nedir bu yavaşlardan çektiğimiz" sözlerine çok sert bir yanıt verdi.

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