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  4. Mansur Yavaş'tan Erdoğan'ın ''nedir bu yavaşlardan çektiğimiz'' çıkışına sert yanıt

Mansur Yavaş'tan Erdoğan'ın ''nedir bu yavaşlardan çektiğimiz'' çıkışına sert yanıt

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Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini kastederek sarfettiği "nedir bu yavaşlardan çektiğimiz" sözlerine çok sert bir yanıt verdi.

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