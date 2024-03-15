Mansur Yavaş'tan rakibine Altınok'a mal beyanı resti: ''Açıklayıncaya kadar devam edeceğim''
Mansur Yavaş'tan rakibine Altınok'a mal beyanı resti: ''Açıklayıncaya kadar devam edeceğim''
Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı ve CHP Ankara Adayı Mansur Yavaş, AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok’un mal beyanı açıklamasıyla ilgili "En son 'Mallar bana ait değil hepsi Allah'a ait' dedi, geçti. Bütün dünya Allah'a ait, hüküm veren o. Hepiniz mal beyanınızı açıklayın dedim. Hala yok. Açıklayıncaya kadar devam edeceğim. Halk parasını kullandırdığı...